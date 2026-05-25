Жительница Белгородской области получила ранение при посадке картошки

Мирошник: мирная жительница Белгородской области ранена при атаке дрона ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. В момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он летит. Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался, — заявила пострадавшая.

Оператор беспилотника ВСУ не мог не видеть, что перед ним мирные жители, уточнила женщина. По ее словам, дрон преследовал их, несмотря на попытку спрятаться в саду.

Ранее украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути в Курской области. Местные власти приняли решение о временном отселении 76 человек из близлежащего населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что при атаке на Старобельск использовались беспилотники «Лютый», FP-1 и Е-300 Enterprise, способные нести на себе боевые части весом до 300 килограммов. Специалисты пришли к такому выводу после предварительного осмотра обломков дронов.

