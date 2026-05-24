Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск

24 мая 2026 в 20:18

ТАСС: ВСУ атаковали Старобельск дронами «Лютый», FP-1 и Е-300 Enterprise

БПЛА АН-196 «Лютый»
Вооруженные силы Украины при атаке на Старобельск использовали беспилотники «Лютый», FP-1 и Е-300 Enterprise, способные нести на себе боевые части весом до 300 килограммов, пишет ТАСС. Источник в оперативных службах рассказал, что специалисты пришли к такому выводу после предварительного осмотра обломков дронов.

Согласно предварительному осмотру обломков беспилотников, которыми ВСУ били по колледжу в Старобельске, можно сказать, что эти образцы способны нести на себе ФАБ весом до 300 килограммов, — поделился источник.

Ранее президент России Владимир Путин исключил, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР был случайным. По словам российского лидера, 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал иностранным журналистам о регулярных атаках со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ бьют по гражданским объектам на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова встретилась с Пасечником в Луганской республиканской клинической больнице. Также в больницу приехала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. В учреждение прибыли и иностранные журналисты.

