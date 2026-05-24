24 мая 2026 в 17:41

Пасечник раскрыл глаза иностранным СМИ на удары ВСУ по ЛНР

Пасечник рассказал иностранным СМИ, что ВСУ постоянно атакуют ЛНР

Леонид Пасечник
Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА постоянно наносят удары по Луганской Народной Республике, сообщил иностранным журналистам глава региона Леонид Пасечник. По его словам, которые передает ТАСС, проявления фашизма в виде атак со стороны ВСУ недопустимы в XXI веке.

Украинская сторона практически постоянно применяет БПЛА квадрокоптерного типа, а [также] небольшие БПЛА для ударов по гражданским объектам на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения, — рассказал Пасечник.

До этого педагог учебного заведения Мурада Газдиева рассказала, что студенты плакали и кричали во время обстрела колледжа в Старобельске. Она рассказала, что после начала атаки решила выводить студентов из здания. Дежурную попросили открыть запасной выход на кухне, через который эвакуировались более 30 учащихся.

Также уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ВСУ специально ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа, перед тем как начать наносить новые удары. По ее словам, на это указывает периодичность атак на учебное заведение.

