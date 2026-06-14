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14 июня 2026 в 06:05

«Выгнали не зря!»: глава Пентагона жестко высказался об ИИ-компании

Хегсет: решение выгнать Anthropic из Пентагона было правильным шагом

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил в социальной сети, что исключение компании Anthropic из ведомства было верным решением. На этой неделе правительство США обязало компанию ограничить доступ к передовым ИИ-моделям для иностранных пользователей.

По информации, опубликованной Хегсетом, три месяца назад Министерство обороны навсегда исключило Anthropic из своих рядов. Помимо этого, ведомство внесло Anthropic в список организаций, которые потенциально представляют угрозу цепочкам поставок.

Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг, — написал Хегсет.

Ранее в обновленной политике конфиденциальности ИИ-ассистента Claude от компании Anthropic указали, что нейросеть теперь может требовать у российских пользователей паспортные данные и фотографию лица. До этого фирма предупреждала о подобных намерениях, но теперь юридически закрепила такую возможность.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия входит в число трех государств мира, которые обладают реальными возможностями для создания собственного суверенного искусственного интеллекта. Он отметил, что российские разработки в области ИИ вызывают значительный интерес у партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

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