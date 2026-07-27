Известная телеведущая перестала платить за роскошный особняк в США Baza сообщила, что Малышева накопила долг в 2 млн рублей за особняк в США

Telegram-канал Baza сообщил, что телеведущая Елена Малышева перестала платить за свой роскошный особняк в США и накопила долг по налогам в 2 млн рублей. Согласно информации канала, она не внесла два квартальных взноса за дом в престижном пригороде Нью-Джерси — Алпайне.

В результате, как отметила Baza, образовалась задолженность, которая с учетом процентов составила $22,3 тыс. (около 1,8 млн рублей). Как говорится в публикации, если до 1 августа не будет внесен следующий квартальный платеж, долг увеличится и достигнет $33,1 тыс. (около 2,7 млн рублей).

Baza пишет, что особняк в Алпайне Малышева приобрела еще в 2016 году у застройщика Lapetos Real Estate Inc за $6,4 млн (около 512 млн рублей). В материале сказано, что дом площадью 917 квадратных метров расположен на участке в 0,8 гектара, внутри — 21 комната, включая шесть спален и 10 ванных.

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