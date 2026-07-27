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27 июля 2026 в 11:23

В Госдуме ответили, какие выплаты получат уволившиеся пенсионеры

Депутат Гаврилов: пожилые россияне после увольнения получат увеличенную пенсию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Недавно уволившиеся пожилые россияне в августе получат увеличенную пенсию, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что индексацию выплат работающим пенсионерам возобновили в 2025 году.

После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных за время работы индексаций, — объяснил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что перерасчет произойдет автоматически. По его словам, сумма обновится с первого числа следующего месяца после увольнения.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тыс. рублей. В июне средняя пенсия составила 25 838 рублей против 24 005 рублей годом ранее.

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