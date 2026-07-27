В Госдуме рассказали о выполнении посланий президента Федеральному собранию Володин заявил о полном выполнении посланий президента Федеральному собранию

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ предыдущих лет выполнены полностью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума 27 июля проводит последнее заседание восьмого созыва.

Отмечу, послания президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%, — сказал Володин.

Он также отметил, что за пять лет работы Государственная дума VIII созыва приняла 2980 федеральных законов. Он добавил, что 47,3% законопроектов были предложены депутатами, 10,8% — депутатами и членами Совета Федерации совместно, а 3,2% — сенаторами.

Ранее Володин на пленарном заседании заявил, что ситуация с обеспечением топливом в России стала улучшаться. Он отметил, что в регионах начались поставки горючего сельхозпредприятиям.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.