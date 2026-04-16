16 апреля 2026 в 13:27

В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков: Путин еще не назвал сроки оглашения послания Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что, как только глава государства примет решение по этому вопросу, Кремль проинформирует об этом, передает РИА Новости.

Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания, — сказал Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал обращение блогера Виктории Бони к главе государства. По его словам, это видеообращение достаточно популярно, набрало много просмотров и привлекло внимание аудитории в социальных сетях. Он обратил внимание, что сейчас по нему задействовано большое количество людей, и оно не оставлено без внимания.

До этого Песков заявил, что Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии. Он отметил, что присутствие российского лидера на этом мероприятии возможно в разных форматах.

Индия намерена провести саммит БРИКС 12–13 сентября. По сведениям источника, Нью-Дели уже уведомил об этом страны — участницы объединения.

