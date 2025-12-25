Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 02:13

Песков уточнил условия проведения ежегодного послания президента России

Песков: послание Путина к ФС состоится, когда он сочтет это необходимым

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию состоится после того, как глава государства посчитает это необходимым, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это зависит от полной готовности содержательной части выступления и текущем рабочем графике лидера РФ.

После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно, — сказал Песков.

Ранее из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление Владимира Путина. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы.

До этого пресс-секретарь Кремля рассказал, что в графике Путина на последние недели этого года нет телефонных разговоров с Трампом. Также помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что на переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече президентов. Он подчеркнул, что американская сторона теперь лучше осознает логику российской позиции по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Дмитрий Песков
федеральное собрание
Владимир Путин
обращения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил о новой попытке массированной атаки БПЛА на Москву
«Ультиматум, помноженный на торг»: что не так с «мирным планом» Зеленского
Пожар унес жизни двоих человек на востоке Москвы
Песков уточнил условия проведения ежегодного послания президента России
Уитэкер рассказал, когда закончится украинский конфликт
Не только «Один дома»: составлен топ праздничных фильмов для всей семьи
Стало известно о ранении мирного жителя от ударов ВСУ в Курской области
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Мирный житель ДНР погиб в результате атаки ВСУ
Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве
Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим
Российский аэропорт ввел ограничения для самолетов
Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка
Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником
Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС
В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года
Стало известно, сколько человек пришло на концерт Долиной в Москве
Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года
«Почта России» официально опровергла слухи о компании
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.