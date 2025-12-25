Песков уточнил условия проведения ежегодного послания президента России Песков: послание Путина к ФС состоится, когда он сочтет это необходимым

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию состоится после того, как глава государства посчитает это необходимым, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это зависит от полной готовности содержательной части выступления и текущем рабочем графике лидера РФ.

После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно, — сказал Песков.

Ранее из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление Владимира Путина. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы.

До этого пресс-секретарь Кремля рассказал, что в графике Путина на последние недели этого года нет телефонных разговоров с Трампом. Также помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что на переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече президентов. Он подчеркнул, что американская сторона теперь лучше осознает логику российской позиции по вопросу урегулирования ситуации на Украине.