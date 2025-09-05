В Кремле ответили, ждать ли в этом году послание президента России

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году состоится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Вместе с этим он признал, что точные сроки пока не определены.

Пока нет точных сроков. Будет, — заверил Песков.

Что касается процесса нормализации отношений России и США, по словам Пескова, он идет медленно. Представитель Кремля призвал не ждать ускорения этого процесса.

Песков подчеркнул, что российская сторона по-прежнему готова добиваться своих целей в рамках конфликта на Украине мирным путем. Однако если такой возможности не будет, Москва продолжит СВО.

Песков также объяснил, что Путин пригласил лидера Украины Владимира Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал. Главная цель — это переговоры.

Кроме того, Песков высказался о новой беседе Путина и президента США Дональда Трампа. Он признал, что подробностей по возможному разговору пока нет. Больше касательно этой темы он ничего не сказал.