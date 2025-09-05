Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву

Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать, — отметил он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленский откажется от встречи с Путиным, так как не готов к диалогу без поддержки Запада. По мнению политика, украинский лидер осознает свое слабое положение и намеренно избегает переговоров, чтобы сохранить власть через продолжение боевых действий.

До этого Путин подтвердил на пресс-конференции в Китае, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским, но усомнился в ее целесообразности. Российский лидер подчеркнул, что такие переговоры должны иметь практический смысл, а не быть формальным жестом.

Тем временем Зеленский отказался от поездки в Москву. Свою позицию он озвучил 4 сентября на пресс-конференции во Франции по итогам переговоров «коалиции желающих».