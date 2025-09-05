Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 07:00

Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву, чтобы поговорить

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пригласил главу Украины Владимира Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что главная цель — переговоры, передает ТАСС.

Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать, — отметил он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленский откажется от встречи с Путиным, так как не готов к диалогу без поддержки Запада. По мнению политика, украинский лидер осознает свое слабое положение и намеренно избегает переговоров, чтобы сохранить власть через продолжение боевых действий.

До этого Путин подтвердил на пресс-конференции в Китае, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским, но усомнился в ее целесообразности. Российский лидер подчеркнул, что такие переговоры должны иметь практический смысл, а не быть формальным жестом.

Тем временем Зеленский отказался от поездки в Москву. Свою позицию он озвучил 4 сентября на пресс-конференции во Франции по итогам переговоров «коалиции желающих».

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Москва
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, почему отношения США и РФ не могут нормализоваться быстрее
В России предложили наказывать за неисполненное обещание жениться
«Верить никому нельзя»: Путин обратился к россиянам с одним советом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 сентября: инфографика
В Кремле описали сценарий, когда конфликт на Украине нельзя завершить мирно
ПВО уничтожила почти 100 БПЛА, атаковавших Россию ночью
Покупаем сыр и орехи: как вкусно запечь свеклу в духовке
Ночь в российском регионе прошла под звуки работы ПВО по украинским дронам
США впервые за 33 года купили у России яйца
Встречу «коалиции желающих» назвали подтверждением раскола в ЕС
Педиатр поставила точку в споре, можно ли детям есть грибы
Психолог ответила, как принуждение учиться на отлично приводит к катастрофе
Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
Генпрокурор РФ рассказал, откуда берутся поборы с предпринимателей
Россиянам объяснили, как снизить расходы на электроэнергию на 30%
Готовим турецкую лепешку гезлеме — простую и вкусную. Лучше, чем чебуреки!
Названы пластические операции с быстрым визуальным эффектом
Попытка ВСУ атаковать Рязанскую область обернулась провалом
ВСУ потеряли беспилотники, пытаясь атаковать российский регион
С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.