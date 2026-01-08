Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:34

Путин прочитал Бушу лекцию о международном праве перед войной США в Ираке

Путин выступил против вторжения США в Ирак во время звонка Бушу в 2003 году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин выступил против вторжения США в Ирак в марте 2003 года в беседе с бывшим главой Белого дома Джорджем Бушем — младшим, следует из рассекреченной стенограммы, опубликованной National Security Archive. Он подчеркнул, что операция идет вразрез с международным правом. США провели операцию на следующий день.

Вы сказали, что цель — смена режима, однако это не предусмотрено ни Уставом ООН, ни международным правом, — подчеркнул Путин.

Буш-младший в свою очередь заявил, что Россия и США не рассматривают друг друга как угрозу. В беседе с Путиным он подчеркнул важность выработки договоренностей по стратегическим вооружениям, ПРО, вопросам нераспространения и развитию экономических связей.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что США не выживут без помощи России в случае глобального конфликта. По его словам, Москва могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника Вашингтона. Он объяснил это в том числе тем, что РФ является самой большой страной в мире и обладает огромными запасами полезных ископаемых.

Владимир Путин
Джордж Буш — младший
США
вторжения
Ирак
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем пустой»: Лукашенко удивил захват США танкера «Маринера»
«Позорище!»: Лукашенко раскрыл истинный смысл нападения США на Венесуэлу
Лукашенко раскрыл новые подробности захвата Мадуро
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.