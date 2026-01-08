Путин прочитал Бушу лекцию о международном праве перед войной США в Ираке Путин выступил против вторжения США в Ирак во время звонка Бушу в 2003 году

Президент РФ Владимир Путин выступил против вторжения США в Ирак в марте 2003 года в беседе с бывшим главой Белого дома Джорджем Бушем — младшим, следует из рассекреченной стенограммы, опубликованной National Security Archive. Он подчеркнул, что операция идет вразрез с международным правом. США провели операцию на следующий день.

Вы сказали, что цель — смена режима, однако это не предусмотрено ни Уставом ООН, ни международным правом, — подчеркнул Путин.

Буш-младший в свою очередь заявил, что Россия и США не рассматривают друг друга как угрозу. В беседе с Путиным он подчеркнул важность выработки договоренностей по стратегическим вооружениям, ПРО, вопросам нераспространения и развитию экономических связей.

