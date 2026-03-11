Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:27

Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков

Депутат Исаев: работодателей обяжут переводить сотрудников на трудовые договоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России разработали поправки в Трудовой кодекс и КоАП, направленные на борьбу с недобросовестными работодателями, которые подменяют трудовые договоры гражданско-правовыми, рассказал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. В результате работники теряют право на отпуск, МРОТ, нормированный график и охрану труда.

С работником заключается не трудовой договор, а договор об оказании услуг гражданско-правового характера. Для работника это означает, что он лишается законных прав на отпуск, на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, нормирования рабочего времени, охрану труда и целого ряда других социальных гарантий, которые вытекают из трудового законодательства, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил новую версию эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых с 2026 года. Документ собираются внести на рассмотрение в правительство России до конца октября.

До этого директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что сотрудник имеет полное право не отвечать на звонки начальства в нерабочее время. По ее словам, по закону это считается привлечением к работе в личное время и должно регламентироваться документально.

самозанятые
Россия
договоры
общество
