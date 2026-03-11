Убийство на 8 Марта: в Ростове муж распотрошил молодую жену

В Ростове-на-Дону на улице Береговой в элитном жилом комплексе 8 марта произошло убийство 26-летней женщины. Подозреваемый — ее 46-летний супруг. Инцидент произошел в квартире, сдававшейся посуточно. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Ревность и наркотики

По данным следствия, женщина получила множественные колото-резаные ранения. После преступления мужчина скрылся. Спустя несколько часов его автомобиль и тело были обнаружены в Краснодарском крае. Обстоятельства смерти подозреваемого устанавливаются. По предварительной версии, его смерть не была убийством или несчастным случаем, пишет «Панорама».

На месте происшествия изъяты наркотические вещества. Мотивы конфликта не установлены: следственные органы рассматривают версии о ревности, употреблении запрещенных препаратов и бытовом конфликте. Пара, по данным соседей, приехала из другого города.

«Моя подруга была просто в ужасе от этой новости. Она раньше снимала соседнюю квартиру. А если бы находилась в момент трагедии за стеной? В соседских чатах говорили, что муж не просто убил жену, а практически распотрошил ее», — рассказала жительница элитного дома Наталья.

В соседских чатах утверждают, что части тела были раскиданы по всей квартире.

«Все было нормально»

По словам соседей, владельцы квартиры — приличные люди. Они утверждают, что проверяли пару, которая заселялась в помещение на время праздничного выходного.

«Видела фото. Ужасное зрелище. Хозяева квартиры — очень хорошие люди. Говорят, проверяли несколько раз, кого заселяют, — все было нормально. Но вот так. Везде по квартире были наркотики, интимные игрушки, тело и ее органы», — рассказала местная жительница изданию «Блокнот».

Убийств до сих пор не было

Как пишет aif.ru, жилой комплекс, в котором произошло ЧП, состоит из четырех секций этажностью 29–32 этажа, всего 995 квартир. Квартиры в здании активно сдаются в краткосрочную аренду: стоимость студии — от 2,5 тыс. рублей в сутки. По информации жителей, на этажах выше 20-го преобладают посуточные сдачи.

Квартира, где произошло преступление, опечатана, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Доступ на 22-й этаж, где был найден труп, ограничен.

Консьержки рассказали журналистам, что из-за большого количества съемных квартир в доме периодически фиксируются правонарушения: драки и пьянки. Однако убийства ранее не регистрировались.

Соседи подтвердили, что жилье в комплексе часто арендуют приезжие на короткий срок — для отдыха или деловых поездок. Инфраструктура здания включает детские зоны, охраняемую территорию, вид на набережную.

