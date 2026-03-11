Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 16:56

Глава одного из крупнейших предприятий Ростовской области пойдет под суд

Don Mash: главу «Комбината "Каменского"» подозревают в превышении полномочий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Telegram-канал Don Mash сообщил, что гендиректора одного из крупнейших предприятий Ростовской области подозревают в превышении должностных полномочий. По информации канала, речь идет о главе «Комбината "Каменского"». В публикации также говорится, что в деле фигурируют нарушения, связанные с выполнением гособоронзаказа.

Канал напомнил, что в 2021 году на предприятии произошел взрыв. Семеро сотрудников получили химические ожоги, в последствии все они скончались. Тогда СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 млн рублей с Алексея Винницкого, занимавшего должность начальника 447-го военного представительства Минобороны России. Происхождение этих средств бывший чиновник подтвердить не смог.

До этого бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицал свою причастность к преступлению.

