Обрушившаяся крыша цеха насмерть раздавила человека в российском регионе МЧС: один человек погиб при обрушении крыши цеха в Тульской области

При обрушении крыши цеха в Тульской области погиб один человек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По предварительной информации, еще один находится под завалами предприятия на улице Заводская. Предварительно, кровля обрушилась из-за снега и льда.

В одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций произошло обрушение кровли из-за скопления снега и льда на площади 1200 квадратных метров, — уточнили в министерстве.

Всего в цеху находились 42 человека, 40 из которых эвакуировались самостоятельно. Экстренные службы проводят поисково-спасательные работы с привлечением кинологов.

Ранее в городе Алатырь Чувашской Республики обрушилась крыша многоквартирного дома. Кровля рухнула над первым и вторым подъездами на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало огромное скопление снега. Пострадавших нет.

В подмосковных Истре и Электростали до этого из-за также из-за снега рухнула кровля двух домов. Общая площадь повреждений составила 20 квадратных метров, при этом необходимости в расселении жильцов нет. Несущие конструкции зданий не пострадали.