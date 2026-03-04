Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:12

Обрушившаяся крыша цеха насмерть раздавила человека в российском регионе

МЧС: один человек погиб при обрушении крыши цеха в Тульской области

Подписывайтесь на нас в MAX

При обрушении крыши цеха в Тульской области погиб один человек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По предварительной информации, еще один находится под завалами предприятия на улице Заводская. Предварительно, кровля обрушилась из-за снега и льда.

В одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций произошло обрушение кровли из-за скопления снега и льда на площади 1200 квадратных метров, — уточнили в министерстве.

Всего в цеху находились 42 человека, 40 из которых эвакуировались самостоятельно. Экстренные службы проводят поисково-спасательные работы с привлечением кинологов.

Ранее в городе Алатырь Чувашской Республики обрушилась крыша многоквартирного дома. Кровля рухнула над первым и вторым подъездами на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало огромное скопление снега. Пострадавших нет.

В подмосковных Истре и Электростали до этого из-за также из-за снега рухнула кровля двух домов. Общая площадь повреждений составила 20 квадратных метров, при этом необходимости в расселении жильцов нет. Несущие конструкции зданий не пострадали.

Тульская область
обрушения
крыши
предприятия
смерти
завалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.