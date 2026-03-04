Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:14

Курьер мошенников оставил себе украденные 14 млн рублей и купил электрокар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Курьер решил присвоить себе 14 млн рублей, полученные от обманутого мошенниками жителя Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального областного суда. Он потратил их на покупку электрокара марки Rising, нескольких смартфонов iPhone и часы Rolex. Часть денег мужчина вложил в строительство колокольни.

К концу августа подсудимый обзавелся двумя iPhone, MacBook, брендовыми очками, часами Rolex и электрокаром марки Rising. Не забыл позаботиться и о душе — часть похищенных денег пожертвовал храму и вложил в строительство колокольни, — говорится в заявлении.

В суде курьер раскаялся в содеянном и сказал, что готов возмещать ущерб. Однако он смог вернуть потерпевшему лишь 60,3 тыс. рублей. Подсудимого приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере — двое подростков по указанию неизвестных инсценировали собственное похищение. Злоумышленники манипулировали детьми дистанционно, представляясь правоохранителями.

Ярославская область
курьеры
кражи
мошенники
колонии
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.