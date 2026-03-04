Курьер мошенников оставил себе украденные 14 млн рублей и купил электрокар

Курьер решил присвоить себе 14 млн рублей, полученные от обманутого мошенниками жителя Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального областного суда. Он потратил их на покупку электрокара марки Rising, нескольких смартфонов iPhone и часы Rolex. Часть денег мужчина вложил в строительство колокольни.

К концу августа подсудимый обзавелся двумя iPhone, MacBook, брендовыми очками, часами Rolex и электрокаром марки Rising. Не забыл позаботиться и о душе — часть похищенных денег пожертвовал храму и вложил в строительство колокольни, — говорится в заявлении.

В суде курьер раскаялся в содеянном и сказал, что готов возмещать ущерб. Однако он смог вернуть потерпевшему лишь 60,3 тыс. рублей. Подсудимого приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере — двое подростков по указанию неизвестных инсценировали собственное похищение. Злоумышленники манипулировали детьми дистанционно, представляясь правоохранителями.