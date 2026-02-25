Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:33

В Казани решили обуздать доставщиков на самокатах

В Казани разработают правила передвижения для курьеров на электротранспорте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил комитету по транспорту разработать правила передвижения для курьеров на электровелосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, сообщает РБК. Документ должен заработать уже весной.

С учетом динамики развития служб доставки и востребованности этой услуги у казанцев, пришло время отрегулировать правила для передвижения курьеров, особенно в местах высокого пешеходного трафика. Это важно для повышения безопасности и пешеходов, и самих курьеров, — сказал Метшин.

В городе планируют создать зоны с автоматическим снижением скорости для электровелосипедов и самокатов, а также участки, где курьеры обязаны спешиваться. Речь идет о парках, набережных, узких тротуарах и пешеходных улицах — Баумана, Каюма Насыри, Петербургской.

Кроме того, Метшин предложил внедрить рейтинги курьеров на основе нарушений ПДД и жалоб для возможного отстранения от заказов. Комитет по транспорту планирует подписать соглашение с сервисами доставки и согласовать правила с ГАИ.

Ранее в Санкт-Петербурге открылась вакансия курьера с зарплатой от 277 тыс. рублей. Интернет-магазин предложил сотрудникам доставлять заказы в радиусе пяти километров, потребовав от кандидатов скорости, внимательности и хорошей ориентации на местности.

Казань
курьеры
правила
законы
пешеходы
