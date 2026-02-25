Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:55

Семьям погибших при атаке на предприятие под Смоленском окажут помощь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация Смоленской области окажет помощь родственникам погибших и пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по производству минеральных удобрений «Дорогобуж», написал в Telegram-канале губернатор Василий Анохин. Он выразил соболезнования всем, кого коснулась данная трагедия. Глава региона пообещал сделать все возможное.

Искренне соболезную семьям погибших. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших, — сказал Анохин.

Число погибших в результате удара по предприятию в Смоленской области достигло семи человек. Кроме того, по меньшей мере 10 человек были ранены. После удара по промышленному объекту в Смоленской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Произошедшее классифицировали как теракт.

Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал удары по Смоленской области подтверждением намерений армии Украины продолжать боевые действия. По его словам, участие Киева в мирных переговорах служит лишь прикрытием для его агрессивных планов.

