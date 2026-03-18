Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 марта?

В ночь на 18 марта Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в окрестностях Анапы и Витязево прогремели около 10 взрывов. По информации канала, системы противовоздушной обороны ведут борьбу с украинскими беспилотниками. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, яркие вспышки были заметны в акватории Черного моря. Как передает канал, в небе слышны звуки моторов. Сведений о пострадавших и разрушениях обнародовано не было. Власти официально не подтверждали информацию о взрывах.

Также в ночь на среду ВС Украины атаковали региональный центр — Краснодар. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал налет беспилотников на Краснодар террористической атакой. По его данным, в результате ударов скончался один человек.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Глава региона добавил, что сегодня ночью дроны украинской армии атаковали многоквартирные жилые дома.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре», — подчеркнул Кондратьев в своем Telegram-канале.

Три дома получили повреждения. В одном из них вспыхнул пожар в квартире, который быстро потушили. Другой БПЛА после столкновения со стеной здания упал без возгорания, а в третьем доме обломки дрона нашли на балконе.

«Поручил главе города Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим горожанам», — отметил губернатор.

Кроме того, сирены системы оповещения включили в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“! Атака беспилотников», — написал Кравченко в Telegram-канале.

В 04:35 утра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в MAX сообщил, что две воздушные цели уничтожены над регионом.

«Над Ленобластью уничтожено две воздушные цели», — написал Дрозденко в канале, не приводя других подробностей.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Минобороны заявили о налете 206 украинских беспилотников в ночь на 17 марта. По информации военного ведомства, 62 БПЛА сбили над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, 28 — над Краснодарским краем. Также, уточнили в Минобороны, 18 дронов уничтожили над Крымом, по 12 — над Смоленской областью и Азовским морем, девять — над Калужской областью. Еще восемь «птичек» перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над Астраханской, одна — над Адыгеей.

В Белгородской области атаки ВСУ привели к ранениям девяти человек и гибели одного мирного жителя. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в городе Грайвороне.

«FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он.

Гладков добавил, что серьезный удар пришелся по городу Короче: там в результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пять человек, четверо из них — дети. Также, по словам губернатора, от налета FPV-дронов ранения получили три человека в селах Грузское, Маломихайловка и Графовка.

«В селе Бессоновка в результате удара дрона по служебному автомобилю ранен боец подразделения „Орлан“», — добавил Гладков.

По его подсчетам, Белгородская область подверглась налету 110 украинских БПЛА. Кроме того, уточнил он, населенные пункты Грайворонского муниципального округа оказались под обстрелами со стороны ВСУ: по ним выпустили 16 боеприпасов. В итоге в регионе пострадали частные и многоквартирные дома, машины, социальные и коммерческие объекты.

Обломки БПЛА обнаружили рядом с гимназией № 28 в Костроме, сообщил глава региона Сергей Ситников. По его словам, в них может находиться взрывчатое вещество. Было принято решение обезвредить их на месте. Губернатор отметил, что для обеспечения безопасности жителей близлежащих домов была организована их кратковременная эвакуация.

В итоге Ситников отчитался о благополучно проделанной работе.

«Люди возвращаются в свои дома <…>. Завтра школа № 28 будет работать в обычном режиме», — сказал он.

В Минобороны ситуацию не комментировали.

