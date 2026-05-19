Обломки дрона упали на промышленный объект в Ярославле

Обломки сбитых в ходе отражения воздушной атаки беспилотников ВСУ в Ярославле попали в промышленный объект, сообщил в МАКСе губернатор Михаил Евраев. По его словам, никто не пострадал.

Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины вновь атаковали территорию Запорожской АЭС при помощи беспилотника. Дрон упал в районе размещения списанной техники, пострадавших нет. На объекте уточнили, что повреждений, способных повлиять на работу станции, зафиксировано не было.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин передавал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.