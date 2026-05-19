Украину уличили в минировании границы в Приднестровье Глава ПМР Гебос: Киев пытается минировать границу с Приднестровьем

Украина пытается минировать границу с Приднестровской Молдавской Республикой, сообщил РИА Новости глава ПМР Валерий Гебос. По его словам, речь идет об установке Киевом инженерных сооружений и мин.

Текущая обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид так называемых зубов дракона, проволочных препятствий, минных заграждений, — отметил Гебос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «вызовом» решение российского лидера Владимира Путина ввести особые правила приема в гражданство РФ для жителей Приднестровья. По его словам, этот шаг является «специфичным» и Киев должен на него «реагировать».

15 мая Путин подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровской Молдавской Республики подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов.