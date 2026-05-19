Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 08:06

Украину уличили в минировании границы в Приднестровье

Глава ПМР Гебос: Киев пытается минировать границу с Приднестровьем

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина пытается минировать границу с Приднестровской Молдавской Республикой, сообщил РИА Новости глава ПМР Валерий Гебос. По его словам, речь идет об установке Киевом инженерных сооружений и мин.

Текущая обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид так называемых зубов дракона, проволочных препятствий, минных заграждений, — отметил Гебос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «вызовом» решение российского лидера Владимира Путина ввести особые правила приема в гражданство РФ для жителей Приднестровья. По его словам, этот шаг является «специфичным» и Киев должен на него «реагировать».

15 мая Путин подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровской Молдавской Республики подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов.

Европа
Приднестровье
Украина
минирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, кто присоединится к ядерным учениям России
Два человека погибли при стрельбе на юге Испании
Россияне стали массово жаловаться на укусы клещей
Лукашенко назвал россиеобразующей регион
В России стали меньше покупать черную икру
В МВД рассказали, как мошенники втираются в доверие
Теннисист устроил «стриптиз» посреди матча в Гамбурге
Россия начала ядерные учения на фоне угрозы агрессии
Запад оказался в курсе масштабной коррупции на Украине
Женщинам дали совет, что делать при холоде от мужчины
Российский хоккеист снова поднимет над головой Кубок Стэнли
Хуснуллин оценил необходимость строительства моста на Сахалин
ВСУ ошибочно ударили по своим же волонтерам
Недостроенный особняк Лерчек почти за миллиард рублей нашел нового хозяина
Синоптик раскрыл, когда спадет жара в Москве
Россия изучит доклад ООН о белгородских детях
Разработчик российских процессоров пообещал затмить Nvidia
В США заявили о сокращении вложений России в американские гособлигации
«Такого стыда никогда не чувствовала»: мэр раскрыла источник вони в Чите
Российские ФАБы «похоронили» спецподразделение СБУ
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.