Сайт Пентагона посетили более 1 млрд раз после раскрытия секретных файлов

Специальный сайт Пентагона посетили более 1 млрд раз после раскрытия файлов об НЛО, сообщила пресс-служба ведомства. В министерстве отметили, что скоро будет опубликована вторая партия материалов по этой теме.

Более 1 млрд пользователей по всему миру посетили http://WAR.GOV/UFO, — говорится в сообщении.

8 мая Пентагон приступил к рассекречиванию собственных материалов, касающихся неопознанных летающих объектов. В число уже обнародованных 162 документов входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и сам Пентагон. При этом в ведомстве заявили, что опубликованные данные не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты». Обама также признался, что сам верит в существование внеземной жизни.