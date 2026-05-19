Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 08:10

Сайт Пентагона посетили более 1 млрд раз после раскрытия секретных файлов

Сайт Пентагона посетили более 1 млрд раз после раскрытия файлов об НЛО

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специальный сайт Пентагона посетили более 1 млрд раз после раскрытия файлов об НЛО, сообщила пресс-служба ведомства. В министерстве отметили, что скоро будет опубликована вторая партия материалов по этой теме.

Более 1 млрд пользователей по всему миру посетили http://WAR.GOV/UFO, — говорится в сообщении.

8 мая Пентагон приступил к рассекречиванию собственных материалов, касающихся неопознанных летающих объектов. В число уже обнародованных 162 документов входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и сам Пентагон. При этом в ведомстве заявили, что опубликованные данные не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты». Обама также признался, что сам верит в существование внеземной жизни.

США
Пентагон
НЛО
секретные документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судья-коррупционер не смог уйти от правосудия
Раскрыто, кто присоединится к ядерным учениям России
Два человека погибли при стрельбе на юге Испании
Россияне стали массово жаловаться на укусы клещей
Лукашенко назвал россиеобразующей регион
В России стали меньше покупать черную икру
В МВД рассказали, как мошенники втираются в доверие
Теннисист устроил «стриптиз» посреди матча в Гамбурге
Россия начала ядерные учения на фоне угрозы агрессии
Запад оказался в курсе масштабной коррупции на Украине
Женщинам дали совет, что делать при холоде от мужчины
Российский хоккеист снова поднимет над головой Кубок Стэнли
Хуснуллин оценил необходимость строительства моста на Сахалин
ВСУ ошибочно ударили по своим же волонтерам
Недостроенный особняк Лерчек почти за миллиард рублей нашел нового хозяина
Синоптик раскрыл, когда спадет жара в Москве
Россия изучит доклад ООН о белгородских детях
Разработчик российских процессоров пообещал затмить Nvidia
В США заявили о сокращении вложений России в американские гособлигации
«Такого стыда никогда не чувствовала»: мэр раскрыла источник вони в Чите
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.