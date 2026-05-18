Четыре вида пришельцев: раскрыт главный «инопланетный» секрет США

Мировые СМИ облетело заявление бывшего советника Пентагона Хэла Путхоффа. В подкасте The Diary of a CEO («Дневник генерального директора») он сообщил, что правительство США не только владеет обломками инопланетных кораблей, но и классифицировало четыре биологических вида обитающих на Земле пришельцев. Что еще известно о контактах с гуманоидами?

Серые, рептилоиды и нордики

Хэл Путхофф, известный физик и исследователь, работавший по контрактам с ЦРУ, официально подтвердил, что истории о контактах с пришельцами — вовсе не миф. Он пояснил, что не имел прямого доступа к телам инопланетян или обломкам НЛО, но доверяет информации от непосредственных участников операций по их извлечению.

Эта новость вызвала резонанс на фоне недавнего распоряжения президента США Дональда Трампа о рассекречивании так называемых инопланетных досье. Первая партия документов, содержащих сведения о неопознанных летающих объектах и различных аномалиях, была обнародована Пентагоном 8 мая и теперь доступна всем желающим.

Согласно данным разведки, США удалось заполучить биоматериал следующих гуманоидов: серые — невысокие существа с серой кожей, без волос, с огромными глазами миндалевидной формы; нордики — напоминающие людей скандинавского типа существа с голубыми глазами; рептилоиды — существа с чешуей рептилий и хвостом; и насекомоподобные — похожие на богомолов.

США хранят тела инопланетян

О том, что правительство США десятилетиями хранит тела пришельцев, говорил не только Путхофф. В 2023 году бывший офицер разведки ВВС Дэвид Груш под присягой в конгрессе заявил о существовании сверхсекретной программы по изучению неопознанных летающих объектов. По его словам, США располагают «нечеловеческими биологическими образцами», извлеченными из десятков потерпевших крушение кораблей.

Режиссер Дэн Фара, автор фильма «Эпоха разоблачения» (Age of Disclosure), заявил, что на территории США потерпели крушение «десятки аппаратов нечеловеческого происхождения». Один из его потенциальных собеседников в последний момент отказался от интервью. Он признался, что боится: «Я понял, что меня убьют, если я соглашусь».

Гуманоиды против человечества

Если вопрос о существовании самих видов еще обсуждается, то в публичное поле попали и сведения о том, с какими именно целями пришельцы посещают Землю. Бывший глава программы Пентагона по изучению НЛО (AATIP) Луис Элизондо в своих мемуарах и интервью раскрыл шокирующие детали.

По его словам, четыре расы инопланетян по-разному относятся к человечеству. Нордики описываются как наблюдатели, иногда помогающие человечеству. Однако рептилоиды и серые далеко не всегда дружелюбны.

Экспозиция в Музее НЛО, США Фото: ce6/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Согласно многочисленным свидетельствам о похищениях землян, серые могли проводить генетические эксперименты. Уфологи считают, что они воспринимают людей либо как расходный материал, либо как генетический ресурс, необходимый для восстановления их собственной деградирующей ДНК.

Дональд Трамп сформировал межведомственный комитет во главе с министром обороны Питом Хегсетом для публикации «инопланетных файлов». Ожидается, что эти документы подтвердят — технологии антигравитации и бестопливные двигатели были скопированы с обломков НЛО. При этом официальный Пентагон по-прежнему отрицает наличие доказательств внеземного происхождения этих объектов.

Однако количество инсайдеров, готовых говорить публично, растет. Элизондо в своей книге «Неминуемое: Закулисье поисков НЛО в Пентагоне» настаивает, что правительство скрывает не только технологии, но и тот факт, что контакты продолжаются до сих пор. По его словам, НЛО начали появляться у его собственного дома сразу после того, как он приступил к расследованию.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

ФБР и снимок пришельца из Тайваня

Пока мировое сообщество обсуждает заявление Путхоффа, 18 мая в СМИ появилась еще одна сенсационная новость. Федеральное бюро расследований США официально признало подлинной фотографию неизвестного существа на Тайване, ранее названного пришельцем из космоса.

Фото полупрозрачного создания, напоминающего гигантского богомола, было сделано еще в 2011 году тайваньским полицейским по имени Чэнь Юн Цян. Он фотографировал пейзаж горного озера Цзя Мин на свой телефон, а позже, просматривая снимки, обнаружил огромный загадочный силуэт. Его конечности были непропорциональны и напоминали перепончатые пальцы.

Скептики поспешили заявить, что это лишь артефакт камеры смартфона, «галлюцинирующей» на ярком солнце, но, несмотря на это, тайваньское уфологическое общество изучило снимок и пришло к выводу, что он подлинный, сообщает Lenta.ru.

Оригинал был направлен в ФБР, где, по данным западных СМИ, также подтвердили подлинность. Таким образом, это фото стало одним из ключевых доказательств в копилке тех, кто верит, что люди не одиноки во Вселенной.

Читайте также:

Три сценария 2027 года: что предсказали Пугачева, Жириновский и Мессинг?

Ад, рептилоиды и апокалипсис: жуткие пророчества Медведева шокировали Сеть

«Земля потеряет гравитацию»: NASA ответило на слух о конце света 12 августа