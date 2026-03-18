Кабмин США уличили в «готовности» опубликовать данные об инопланетянах

Правительство США зарегистрировало домен aliens.gov на фоне громких заявлений президента Дональда Трампа о намерении обнародовать секретные материалы Пентагона, касающиеся инопланетян и неопознанных летающих объектов. На данный момент по ссылке открывается пустая страница.

Домен был зарегистрирован Исполнительным офисом президента США. Что именно появится на новом портале — пока неясно. Сам Трамп неоднократно обещал опубликовать информацию о внеземной жизни. Эти заявления прозвучали на фоне высказываний экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы.

Так, Клинтон указывал, что в 1947 году в США не падало НЛО, и он хотел бы знать о телах инопланетян, если бы ВВС изъяли их с места происшествия. Обама признавался, что верит в инопланетян, но доказательств не видел. Трамп сначала обвинил предшественников в сокрытии тайны, а затем пообещал раскрыть все данные Пентагона.

Слово aliens в названии домена может означать как «инопланетяне», так и «иностранцы». Это оставляет простор для интерпретаций, но в контексте обещаний Трампа, скорее всего, речь идет именно о пришельцах.

Ранее знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что власти США привлекли его к осмотру корабля пришельцев в Южной Корее. Daily Star пишет, что после этого долгое время мужчина боялся рассказывать об увиденном из-за приходящих угроз по почте.