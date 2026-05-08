«Это начнется»: в Конгрессе США сделали громкое заявление об НЛО Белый дом начнет публиковать рассекреченные материалы об НЛО

Белый дом начнет публикацию рассекреченных материалов об НЛО в пятницу, 8 мая, сообщает New York Post со ссылкой на конгрессмена-республиканца Тима Берчетта. Речь идет о документах, подготовленных после поручения президента США Дональда Трампа.

Это начнется [в пятницу]. Там будут некоторые материалы от пилотов и, возможно, одно видео, — сообщил Берчетт.

Публикация затронет сведения о наблюдениях американских военных летчиков за неопознанными объектами во время службы. При этом в первый пакет не войдут 46 видеозаписей, запрошенных конгрессом.

Как ожидается, дальнейшие материалы будут публиковаться поэтапно. Берчетт отметил, что часть конгрессменов выступает против раскрытия данных, однако выразил уверенность, что процесс будет продолжен.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты». Обама также признался, что сам верит в существование внеземной жизни.