28 мая 2026 в 19:28

США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа

РИА Новости: Вашингтон оставил без ответа обращение Зеленского к Трампу

Белый дом, Вашингтон Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Письмо президента Украины Владимира Зеленского к американского коллеге Дональду Трампу и конгрессу о критической нехватке систем ПВО осталось без ответа, выяснило РИА Новости. Политик попросил экстренно нарастить поставки комплексов и ракет к ним из-за нарастающего дефицита боеприпасов в рядах ВСУ.

Однако ни Белый дом, ни руководство в Капитолии никак не отреагировали на обращение, а в социальных сетях спикера палаты представителей Майка Джонсона и членов профильных комитетов по иностранным делам нет абсолютно никаких упоминаний об этом документе. На полное отсутствие ответной реакции со стороны официального Вашингтона также обратили пристальное внимание и крупные американские СМИ.

США не прокомментировали письмо, — подметил телеканал NBC News.

Журналисты отметили, что государственные структуры США предпочли публично не комментировать призывы из Киева. В итоге отправленное Зеленским послание так и осталось без практических решений со стороны американских партнеров.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение своим письмом. По ее словам, украинский политик отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом демократии».

