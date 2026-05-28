28 мая 2026 в 19:25

В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»

Депутат Нилов назвал уголовное дело против беременной ударом по ее здоровью

Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru осудил действия следователей, не разрешавших беременной женщине уехать на роды в другой город из-за кражи. Он подчеркнул, что суды должны гуманно относиться к вопросам, касающимся будущих матерей.

Откуда правоприменительный зуд у тех, кто принимает решения? Считаю, что суды должны гуманно относиться к таким вопросам, особенно когда речь идет о матерях и беременных, — сказал Нилов.

Парламентарий добавил, что ограничение свободы беременной — это удар по ее здоровью. В ситуации, когда женщина взяла чужую карточку, расплатилась, а затем компенсировала ущерб, нет необходимости ограничивать свободу, убежден Нилов.

Ранее в Москве в отношении беременной девушки возбудили уголовное дело о краже 11 тыс. рублей. Следователи не позволяли ей уехать на роды в другой город. Ситуация разрешилась после вмешательства уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.

Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в летний период родителям детей-инвалидов, несовершеннолетним сотрудникам и многодетным служащим. По его словам, льготная категория граждан вправе выбирать удобное для отдыха время.

