28 мая 2026 в 19:54

Москвич совершил самоубийство в стрелковом клубе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мужчина совершил самоубийство в стрелковом клубе в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Тело обнаружили в заведении на Марксистской улице. По словам источника, у посетителя было психическое заболевание.

Как пишет канал, это уже второй подобный случай в истории клуба. В ноябре 2023 года там нашли мертвым 23-летнего мужчину. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее пенсионер погиб во время стрижки газона в американском штате Иллинойс. Трагедия произошла на поле для гольфа, где 64-летний мужчина по имени Джей Л. Рауш неожиданно потерял управление над большой газонокосилкой, и она съехала прямо в пруд. В воде техника перевернулась и придавила мужчину своим весом.

До этого подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Газель» в подмосковной деревне Ганусово и погиб. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Также американка погибла в результате падения уличного зонта во время ужина на открытой террасе кафе. Металлическая конструкция ударила по шее, повредив сонную артерию.

