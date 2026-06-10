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10 июня 2026 в 12:38

«Сигнальчик»: политолог о выделении Армении помощи МВФ в размере $25 млн

Политолог Лукьянов: МВФ выделит Армении $25 млн помощи, чтобы отвернуть от РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Международный валютный фонд предоставит Армении финансовую помощь в размере $25 млн (1,7 млрд рублей), чтобы отвернуть ее от РФ, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов. По его словам, армянский премьер-министр Никол Пашинян не отрицает, что принял курс на Европу.

МВФ — это большая бюрократическая структура, которая действует по определенным принципам и процедурам. Взаимодействие с Арменией было и остается. Другой вопрос, что в организации доминируют западные страны. Принятие решений происходит под их сильным политическим влиянием. Евросоюз, как он любит, будет действовать в основном поощрением, одобрением и символическими, но малозначащими действиями и жестами. А США, пользуясь своим влиянием в международных организациях и общим влиянием, постараются направлять [Армению] в выгодную им сторону. Пашинян не скрывает своих задач и целей — это поворот в сторону Европы, — пояснил Лукьянов.

Он подчеркнул, что Армения не станет частью Евросоюза. Однако, по словам политолога, сближение Еревана с Турцией, основанное на полном примирении с Азербайджаном и интеграции в транспортно-логистическую систему, выгодно и для США, поэтому этот процесс будет происходить.

Понятно, что правительство Пашиняна, которое будет снова сформировано, пользуется благосклонностью западных стран, США и ЕС. Был бы другой результат [выборов], наверное, все это [финансирование] было бы гораздо сложнее. А такой результат позволяет реализовывать те программы, которые были [приняты ранее]. Но $25 млн — это совсем небольшие деньги для ЕС и МВФ. Так что это своего рода сигнальчик: «Молодцы, правильным курсом следуете», — добавил Лукьянов.

Он предположил, что ЕС и администрация президента США Дональда Трампа сейчас будут активно работать с Арменией. При этом, по словам политолога, не стоит называть их целью стремление поссорить страну с Россией. Эксперт пояснил, что задача заключается в том, чтобы Ереван продолжал двигаться в сторону новой геополитической конфигурации.

Ранее МВФ дал согласие на предоставление Армении нового финансового транша в $25 млн. Решение было принято после парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор», возглавляемая Пашиняном.

Европа
МВФ
Армения
Никол Пашинян
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
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