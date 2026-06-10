США давно пора оставить Кубу в покое, поскольку островное государство самостоятельно строит собственную жизнь, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик подчеркнул, что создаваемые Кубе проблемы несут негативные последствия, с которыми сталкиваются простые люди, передает РИА Новости.

Что касается Соединенных Штатов Америки, им надо давно уже успокоиться, потому что Куба живет своей жизнью, но создаваемые ей проблемы ничего хорошего не несут, потому что это проблемы, с которыми сталкиваются люди, — сказал Володин.

Спикер ГД отметил, что подобное вмешательство недопустимо. Он также добавил, что необходимо учитывать право суверенных государств самостоятельно строить свою жизнь, а будущее этих стран определяют их граждане.

Володин отдельно подчеркнул, что российский парламент считает недопустимым любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Он заключил, что отношения следует развивать на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, как это делает РФ.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал, что эскалация между Израилем и Ираном мешает президенту США Дональду Трампу реализовать планы по военной операции против Кубы. По его мнению, такое положение дел абсолютно невыгодно американскому лидеру, именно поэтому он так нервно отреагировал на удары израильцев по Ливану.