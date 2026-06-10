Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 12:34

«Надо успокоиться»: Володин дал совет США касательно Кубы

Володин: США пора успокоиться и прекратить вмешательство в дела Кубы

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США давно пора оставить Кубу в покое, поскольку островное государство самостоятельно строит собственную жизнь, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик подчеркнул, что создаваемые Кубе проблемы несут негативные последствия, с которыми сталкиваются простые люди, передает РИА Новости.

Что касается Соединенных Штатов Америки, им надо давно уже успокоиться, потому что Куба живет своей жизнью, но создаваемые ей проблемы ничего хорошего не несут, потому что это проблемы, с которыми сталкиваются люди, — сказал Володин.

Спикер ГД отметил, что подобное вмешательство недопустимо. Он также добавил, что необходимо учитывать право суверенных государств самостоятельно строить свою жизнь, а будущее этих стран определяют их граждане.

Володин отдельно подчеркнул, что российский парламент считает недопустимым любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Он заключил, что отношения следует развивать на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, как это делает РФ.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал, что эскалация между Израилем и Ираном мешает президенту США Дональду Трампу реализовать планы по военной операции против Кубы. По его мнению, такое положение дел абсолютно невыгодно американскому лидеру, именно поэтому он так нервно отреагировал на удары израильцев по Ливану.

Власть
Вячеслав Володин
США
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На месте пропажи Усольцевых под Красноярском нашли следы медведей
Легитимность парламентских выборов в Армении оказалась под ударом
СК возбудил уголовное дело после взрыва на улице Введенского в Москве
В Кремле раскрыли, о чем Путин будет говорить с кабмином
Когда техника становится частью характера дома
Зеленский «слил» Абрамовича: какие каналы связи с Москвой остались у Киева
Пескова спросили про вероятность встречи Путина и Пашиняна
Энергетик ответил, откроется ли Ормузский пролив
«Закрываем лазейки»: депутат о новых мерах защиты от кибермошенничества
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июня: штурм Казачьей Лопани, десятки убитых
В Кремле отреагировали на удар по панораме обороны Севастополя
Балицкий раскрыл подробности атаки ВСУ на автобус в Мелитополе
В Кремле раскрыли, чем закончится борьба России за свои регионы
Песков анонсировал участие Президента России в саммите АСЕАН
Песков объяснил, что доказала атака ВСУ на символ обороны Севастополя
Песков заявил, что Путина проинформировали о взрыве в Балашихе
Атакованный под Мелитополем ВСУ автобус «Камаз» был заполнен на треть
Стало известно, к чему приведут протесты в Британии из-за нападения суданца
Аналитик ответил, опасно ли использовать старые роутеры
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с отеком Квинке после укусов пчел
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.