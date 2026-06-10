«Выбросили в ведро»: Захарова о реакции ЕС на выборы в Армении

«Выбросили в ведро»: Захарова о реакции ЕС на выборы в Армении Захарова: ЕС проигнорировал принципы демократии на выборах в Армении

Евросоюз проигнорировал все принципы демократии на выборах в Армении, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ЕС готов пойти на компромиссы ради достижения нужных результатов на выборах в Армении, передает корреспондент NEWS.ru.

Ради необходимого результата в Брюсселе с легкостью закрыли глаза на все, что называется демократией, принципами, законностью. Забыли, выбросили в ведро собственные лозунги о невмешательстве во внутренние дела суверенного государства, — отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Она также отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».

До этого стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение очередного финансового транша Армении в размере $25 млн (1,7 млрд рублей). Решение было принято после завершения парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Также Антикоррупционный комитет Армении заявил о возбуждении 115 уголовных дел по фактам коррупционных нарушений, связанных с парламентскими выборами. 77 дел связаны с блоком «Сильная Армения», 25 — с партией «Процветающая Армения», еще 13 — с блоком «Армения».