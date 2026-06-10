Появились подробности о заминировавших машину в Москве подростках Заминировавшие машину в Москве подростки действовали по указанию кураторов

Заминировавшие машину сотрудника научно-производственного предприятия в Москве подростки действовали по указанию кураторов, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по столице в Telegram. Инцидент произошел в районе Коньково — вечером 9 июня под машиной был найден подозрительный предмет, который впоследствии оказался взрывным устройством.

Следователи выяснили, что взрывное устройство вместе с GPS-трекером под машину заложил молодой человек. При этом взрывчатку ему ранее передала девушка по указанию кураторов. Благодаря оперативным действиям спецслужб удалось предотвратить серьезные последствия — бомба была обезврежена.

В результате инцидента никто не пострадал. Несовершеннолетних участников происшествия задержали на месте. В их отношении начато расследование, им также были предъявлены обвинения.

Ранее осужденный, планировавший теракт в исправительной колонии в Ульяновской области на время празднования Курбан-байрама, признался в содеянном. Он рассказал, что во время отбывания наказания планировал организовать нападение на сотрудников учреждения, включая руководство и охранников.