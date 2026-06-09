Готовивший теракт в колонии Ульяновской области признался в содеянном

Осужденный, планировавший теракт в исправительной колонии в Ульяновской области на время празднования Курбан-байрама, признался в содеянном, следует из видео с его показаниями, опубликованного пресс-службой ФСБ России. Он рассказал, что во время отбывания наказания планировал организовать нападение на сотрудников учреждения, включая руководство и охранников.

Его цель состояла в том, чтобы захватить их и затем убить. Для этого он пытался найти соучастников и заранее изготовил заточки и арматуру. Также он тщательно изучил маршруты передвижения и действия персонала.

По словам осужденного, осуществить задуманное он хотел именно в период празднования Курбан-байрама, руководствуясь религиозными убеждениями, чтобы произвести большое впечатление. В заключение он выразил сожаление о своих действиях, признал неправоту и подчеркнул, что осознал возможный непоправимый ущерб от подобных действий.

Ранее стало известно, что нападение готовил 41-летний осужденный, который является активным сторонником запрещенной международной террористической организации. Благодаря своевременным действиям спецслужб, никто из персонала не пострадал.