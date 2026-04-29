Деньги горят, взрываются на улицах РФ: кто за этим стоит, как уберечь детей

Сверток купюр взорвался рядом с ребенком в Москве. Это уже третий случай детонации банкнот около детей или у них в руках. В каком состоянии школьник, кто и с какой целью разбрасывает опасные ловушки по улицам страны — в материале NEWS.ru.

Как ловушка с купюрами взорвалась рядом с мальчиком

Инцидент произошел днем 28 апреля. Девятилетний мальчик гулял во дворе своего дома на улице Саморы Машела в московском районе Коньково. Ребенок заметил свернутую в трубочку тысячную банкноту.

Школьник не стал приближаться к деньгам и брать их в руки, а вместо этого запустил в купюры снежком. Через несколько секунд прогремел взрыв. Ребенок не пострадал.

Как сообщает один из районных пабликов, родители обратились к правоохранителям лишь через несколько часов после происшествия. Экстренные службы выехали на место, но там уже ничего не было. Официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало.

Где еще взрывались купюры в руках у детей

Еще один инцидент с банкнотами произошел 21 апреля в Мотовилихинском районе Перми. 13-летний мальчик, возвращавшийся домой из школы, заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В этот момент раздался взрыв, и школьника забрызгало краской. Он получил ожоги лица.

Прибывшие на место ЧП медики оказали мальчику помощь, врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ребенок рассказал журналистам, что возвращался из школы вместе с другом, увидел деньги, поднял их и начал подкидывать. Во время второго броска устройство сдетонировало.

«Взорвалось прямо в руках, глаза не мог открыть. Друг довел меня до школы, после чего увезли в больницу. Там закапали в глаза капли-заморозку, потом меня отпустили домой», — сказал подросток.

В СКР уточнили, что, по предварительным данным, сверток оказался химической ловушкой. Красящее вещество попало парню в глаза, что вызвало ожоги. СМИ выяснили, что в руках у школьника взорвалась химловушка «Кукла». По информации журналистов, разброс краски от нее достигает полутора метров. «Куклу» часто кладут в сейфы для защиты от злоумышленников. Такие устройства продаются в магазинах и на маркетплейсах.

Взрыв купюры разворотил ребенку руку

В ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик, спешивший на тренировку, увидел на земле связку купюр. Ребенок поднял деньги, после чего раздался взрыв. Впоследствии врачам удалось сохранить пострадавшему лишь мизинец на правой руке. Остальные пальцы пришлось ампутировать.

Медики заявили, что ткани и кости кисти ребенка раздробило, восстановить их невозможно. Директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала, что мальчика оперировали в течение шести с половиной часов. Затем с ним начали работать психологи и реабилитологи. Ребенка с матерью в палате навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который пообещал оказать необходимую помощь.

Злоумышленники разместили купюру со взрывчаткой на улице таким образом, чтобы место инцидента не попало в объективы камер видеонаблюдения. Кроме того, оно было плохо освещено, отметили очевидцы.

Кто и зачем разбрасывает взрывающиеся деньги

Начиненные взрывчатыми веществами предметы разбрасывают по российским улицам диверсанты, таким мнением с NEWS.ru поделился президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, злоумышленники делают это для того, чтобы дестабилизировать обстановку в тех регионах, которые недосягаемы для их оружия, в частности для беспилотников.

«Нацистам и нашим врагам из НАТО остается только одно — терроризировать наше население, доводить до такого состояния, что народ не видит серьезной защиты», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что разбрасывать могут не только свертки с купюрами. По словам эксперта, опасность могут представлять игрушки, конфеты, мобильные телефоны и другие предметы. При этом для совершения преступлений нередко вербуют несовершеннолетних, отметил Гончаров.

«Ничего нового они изобрести не могут. Терроризм — это не победа на линии фронта, это расшатывание нашего общества. <...> Мы должны осознать, что работают более 138 кол-центров, которые наводнили нашу страну всеми этими Telegram-каналами, мессенджерами и так далее. И наши подростки сидят там день и ночь. И им не надо приходить к вербовщику уговаривать. Он дает задание, и наш подросток соглашается, ему обещают купить новые кроссовки за 5000 рублей», — резюмировал Гончаров.

Как обезопасить ребенка от ловушек со взрывчаткой

Разъяснение ребенку угрозы, связанной с подозрительными свертками, относится к технике безопасности, рассказала NEWS.ru детский психолог Кира Макарова. По ее словам, эта тема должна подниматься наряду с другими проблемами детской безопасности в разговоре.

«Есть вещи, которые делать просто нельзя: нельзя идти с чужим человеком, нельзя заходить в лифт с незнакомым, нельзя поднимать ничего на земле, даже деньги и конфеты. Просто есть вещи, от которых зависит твоя жизнь. И все это, конечно, должно быть обеспечено родителями в сознании ребенка. До него нужно донести, что есть вещи, которые делать нельзя, и точка. Это не обсуждается, это просто нельзя», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в текущей ситуации в мире эти проблемы безопасности необходимо проговаривать с ребенком ежедневно. Например, можно вести такого рода беседы по пути в школу, регулярно напоминая несовершеннолетнему об угрозах.

«У него не будет тревожности, об этом говорит его мать. И говорит спокойно, и просто объясняет. [Разговор о том, что] нельзя перебегать пути перед трамваем или идти на красный свет светофора не вызывает у детей тревожности, они просто обучаются правилам. И в современном обществе таковы условия жизни, что появляются новые правила, вернее, хорошо забытые старые правила», — резюмировала психолог.

