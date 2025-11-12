Взрыв в Красногорске: подробности, как можно избежать подобных трагедий

Ребенку, пострадавшему от взрыва СВУ в Красногорске, ампутировали четыре пальца на правой руке. Устройство было заложено в перевязанную лентой купюру. Корреспонденты NEWS.ru побывали на месте происшествия и рассказывают об обстановке. Подробности — в материале.

Как чувствует себя пострадавший от взрыва ребенок

Мальчику, у которого в руке взорвалось СВУ с 10-рублевой купюрой, удалось сохранить лишь мизинец на правой руке. Остальные пришлось ампутировать.

Медики сообщили, что ткани и кости кисти ребенка раздробило, восстановить их невозможно. Директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала, что мальчика оперировали в течение 6,5 часа. По ее словам, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи. Ребенка с матерью в палате навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который пообещал оказать необходимую помощь семье.

Что происходило на месте взрыва в Красногорске

Рядом с местом трагедии со взрывом устройства в Красногорске нет камер наблюдения. На кадрах с места происшествия запечатлены следы крови на асфальте у ДК и на бумажном стаканчике, лежащем на земле. Однако свидетели рассказали, что инцидент произошел не здесь.

На месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам очевидцев, много крови осталось у клуба «Молодежный», потому что пострадавший от взрыва мальчик побежал туда за помощью. На деле трагедия случилась немного в другом месте. Поэтому полицейские оцепили обширный район, уточнили собеседники. Одна из живущих по соседству женщин говорит, что инцидент стал большим горем для родителей пострадавшего.

Что рассказали очевидцы взрыва в Красногорске и соседи

Ребенок мог бы заметить неладное и не подбирать опасный сверток, если бы на месте ЧП было нормальное освещение, заявил NEWS.ru очевидец трагедии Алексей Локтионов.

«Вполне возможно, что не произошло бы этого, если бы [было хорошее] освещение. Мы уже на протяжении трех лет достучаться не можем до администрации по этому вопросу. Мальчик увидел бы, что это не просто сверток денег. А тут так получилось — сам он в темном месте, плюс ни одной камеры», — сказал Локтионов.

Свидетель инцидента подчеркнул, что освещение в этом районе крайне необходимо. Он пояснил, что неподалеку расположены несколько учебных заведений — школа, детский центр и детсад.

Пострадавший мальчик не растерялся и вел себя мужественно, рассказала NEWS.ru местная жительница. По словам собеседницы, травмированный ребенок даже не кричал.

«Смелый мальчик. Пробежал так, получается, много. Повел себя очень хорошо. Молодец мальчишка — не растерялся, не кричал, а сразу побежал в сторону спорткомплекса, куда шел на тренировку. И уже там взрослые ему помогли», — рассказала она.

Фрагмент купюры на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Может ли трагедия в Красногорске повториться

Трагедия в Красногорске может быть связана с появлением мин-ловушек, подобных тем, что используют ВСУ в новых регионах, заявил в беседе с NEWS.ru полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев. По мнению эксперта, всем, особенно детям, сегодня стоит быть более внимательными и осторожными, чтобы подобное не повторилось.

«Часто на новых территориях ВСУ, отступая, оставляют подобные мины-ловушки и разбрасывают их с конфетами, в детских игрушках, в деньгах и так далее. И это действительно очень серьезная проблема, подрываются детки. Против детей это все делается. Поэтому тревожно, не появилась ли здесь такая жуткая практика», — предположил Соловьев.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru предложил информировать школьников через чаты о запрете поднимать подозрительные предметы с земли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Эта ситуация должна стать сигналом для всех, что общество начали терроризировать новым способом. И это наверняка не последний случай. Надо понимать, в какое время мы живем, какие провокации устраиваются, поэтому считаю, что эту информацию необходимо довести до всех дошкольных и школьных учебных заведений. Должны быть даны четкие и ясные рекомендации, что ничего нельзя поднимать с земли, брать от людей какую-либо еду и напитки», — сказал он.

