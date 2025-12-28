Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 00:48

Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него

NYP: дочери бывшего принца Эндрю Беатрис и Евгения дистанцировались от него

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего британского принца Эндрю, посетили традиционную рождественскую службу в Сандрингеме вместе с основной частью королевской семьи, но без своего отца. Как сообщает New York Post, их появление в окружении короля Карла III и других высокопоставленных родственников было расценено как сознательный шаг по дистанцированию от скандального родителя.

Появление принцесс на празднике без отца стало символическим событием. Этот жест демонстрирует их желание сохранить близкие отношения с монархом и двором.

Появившись на празднике без скандального отца, Беатрис и Евгения продемонстрировали солидарность с королем Карлом III. Их визит расценивается как сознательное дистанцирование от отца — фактически они отреклись от Эндрю Маунбеттена-Виндзора ради сохранения отношений с двором, — отмечает издание.

На службе 25 декабря присутствовали король Карл III, королева Камилла, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и их детьми. Этот демарш дочерей последовал после того, как король Карл III в конце октября официально лишил своего младшего брата, принца Эндрю, всех королевских титулов, воинских званий и покровительств в связи с его компрометирующими связями с финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее сообщалось, что полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю.

