23 февраля 2026 в 03:09

«Конец короны»: в РФПИ отреагировали на фото ареста британского экс-принца

Дмитриев посчитал фото ареста экс-принца Эндрю в Лувре концом британской короны

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Британской короне пришел полный конец, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Такими словами он на своей странице в социальной сети X прокомментировал пост портала Politics UK, опубликовавшего изображение из Лувра, на котором запечатлен момент задержания экс-принца Эндрю.

Конец британской короны, — написал Дмитриев.

На картине опальный член королевской семьи изображен полулежащим на заднем сиденье автомобиля в момент ареста. Он выглядит растерянным и даже немного напуганным.

На прошлой неделе принц Эндрю, брат короля Карла III, был задержан полицией по делу о связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяют злоупотребления на государственной службе и передачу секретных документов.

Букингемский дворец уже заявил, что не будет препятствовать возможному принятию парламентского акта, исключающего Эндрю из линии престолонаследия. Сам принц остается восьмым в очереди на трон, однако король ранее лишил его всех титулов. Попавший в скандал Эндрю может стать первым за почти 90 лет членом королевской семьи, исключенным из линии наследования специальным актом. Ситуация наносит серьезный удар по репутации монархии.

