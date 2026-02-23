Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 02:03

Путин раскрыл приоритетное направление развития армии России

Путин: развитие ядерной триады обеспечит суверенитет России и баланс сил в мире

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
В своем поздравлении с Днем защитника Отечества президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития российской армии, передает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что поддержание обороноспособности страны остается важнейшей задачей, а главным инструментом сдерживания выступают стратегические ядерные силы.

Путин пояснил, что модернизация ядерной триады выходит на первый план в контексте текущей геополитической ситуации. Именно этот комплекс вооружений, по словам президента, позволяет России сохранять паритет и выступать гарантом стабильности в мире.

Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, — указал Путин.

Помимо стратегических сил, планируется качественное усиление всех родов войск, продолжил лидер страны. В частности, повышение боеготовности мобильности подразделений и их способности эффективно решать задачи в любых условиях. Особое внимание будет уделено ускоренной разработке и внедрению перспективных военных технологий.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российские подводные аппараты «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический потенциал России позволяет избежать новой гонки вооружений.

Владимир Путин
ядерное оружие
Россия
модернизация
