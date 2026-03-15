Названо число погибших при ракетном ударе по заводу в Иране При ударе по заводу в Исфахане погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного удара по заводу в городе Исфахане, расположенном в центральной части Ирана, сообщило агентство Fars. Журналисты отметили, что еще несколько пострадали.

По его данным, удар был нанесен по промышленному предприятию. Как указано, оно специализируется на производстве холодильного и отопительного оборудования.

Ранее Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. По информации гостелерадиокомпании IRIB, удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

До этого представитель «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой «сокрушительный и разрушительный» сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.

Тем временем не менее шести человек стали жертвами удара США и Израиля по жилому дому на западе Ирана. Атака, по данным СМИ, была совершена в субботу, 14 марта, в городе Эйване, расположенном в провинции Илам.