Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 03:20

Названо число погибших при ракетном ударе по заводу в Иране

При ударе по заводу в Исфахане погибли 15 человек

Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

По меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного удара по заводу в городе Исфахане, расположенном в центральной части Ирана, сообщило агентство Fars. Журналисты отметили, что еще несколько пострадали.

По его данным, удар был нанесен по промышленному предприятию. Как указано, оно специализируется на производстве холодильного и отопительного оборудования.

Ранее Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. По информации гостелерадиокомпании IRIB, удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

До этого представитель «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой «сокрушительный и разрушительный» сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.

Тем временем не менее шести человек стали жертвами удара США и Израиля по жилому дому на западе Ирана. Атака, по данным СМИ, была совершена в субботу, 14 марта, в городе Эйване, расположенном в провинции Илам.

Иран
атаки
погибшие
Ближний Восток
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.