Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 10:23

Трехлетний ребенок пропал в деревне под Самарой

В Самарской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Самарской области начались поиски трехлетней девочки, которая ушла из дома и не вернулась, сообщили в региональном ГУ МВД России. Местонахождение ребенка неизвестно с 13 апреля.

Сотрудники полиции разыскивают трехлетнего ребенка. Сотрудниками органов внутренних дел разыскивается без вести пропавшая жительница деревни Сухарь Матак Исаклинского района <...> 2022 года рождения. 13 апреля 2026 года в период с 16:00 она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении ведомства.

У ребенка русые волосы. На момент исчезновения она была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги. К поискам привлечены участковые, оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники Госавтоинспекции. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее в Таиланде начались поиски пропавшей 37-летней российской блогерши, придерживающейся бодипозитивных взглядов. В последний раз ее видели на пляже Най Харн на юге острова Пхукет. Она была в белой одежде, находилась на берегу и слушала музыку. О пропаже женщины стало известно после того, как ее бывший супруг сообщил о потере связи с ней.

Регионы
Самарская область
дети
пропавшие
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.