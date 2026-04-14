Трехлетний ребенок пропал в деревне под Самарой

В Самарской области начались поиски трехлетней девочки, которая ушла из дома и не вернулась, сообщили в региональном ГУ МВД России. Местонахождение ребенка неизвестно с 13 апреля.

Сотрудники полиции разыскивают трехлетнего ребенка. Сотрудниками органов внутренних дел разыскивается без вести пропавшая жительница деревни Сухарь Матак Исаклинского района <...> 2022 года рождения. 13 апреля 2026 года в период с 16:00 она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении ведомства.

У ребенка русые волосы. На момент исчезновения она была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги. К поискам привлечены участковые, оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники Госавтоинспекции. Поисковые мероприятия продолжаются.

