Российские военные отразили налет сотен дронов в зоне СВО

Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 391 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, также были сбиты 14 управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов американских систем HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов вооруженных сил были поражены используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также уничтожены склады беспилотников и хранилища ГСМ.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля. Данные о количестве сбитых беспилотников по конкретным регионам не уточняются.