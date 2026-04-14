14 апреля 2026 в 07:43

Российская ПВО сбила почти 100 беспилотников за ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля. Данные о количестве сбитых беспилотников по конкретным регионам не уточняются.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля т. г. до 07:00 мск 14 апреля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были сбиты над восемью регионами. В списке указаны Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская и Тульская области, а также Республика Крым.

Днем ранее, 13 апреля, украинские беспилотники атаковали машину скорой помощи в Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, инцидент произошел в Беловском районе. В результате удара пострадали два человека — водитель и электрик Беловской центральной районной больницы.

Россия
атаки БПЛА
статистика
Минобороны РФ
