Российская ПВО сбила почти 100 беспилотников за ночь

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля. Данные о количестве сбитых беспилотников по конкретным регионам не уточняются.
В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля т. г. до 07:00 мск 14 апреля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, беспилотники были сбиты над восемью регионами. В списке указаны Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская и Тульская области, а также Республика Крым.
Днем ранее, 13 апреля, украинские беспилотники атаковали машину скорой помощи в Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, инцидент произошел в Беловском районе. В результате удара пострадали два человека — водитель и электрик Беловской центральной районной больницы.