Российская ПВО сбила почти 100 беспилотников за ночь Системы ПВО России сбили 97 беспилотников ВСУ за ночь

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля. Данные о количестве сбитых беспилотников по конкретным регионам не уточняются.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля т. г. до 07:00 мск 14 апреля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были сбиты над восемью регионами. В списке указаны Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская и Тульская области, а также Республика Крым.

Днем ранее, 13 апреля, украинские беспилотники атаковали машину скорой помощи в Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, инцидент произошел в Беловском районе. В результате удара пострадали два человека — водитель и электрик Беловской центральной районной больницы.