ВСУ атаковали машину медиков в российском регионе Хинштейн заявил о двух раненых при атаке ВСУ на медицинскую машину под Курском

Два человека пострадали при атаке ВСУ на медицинскую машину в Беловском районе Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Раненых с осколочными травмами доставили в Курскую областную больницу.

В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик — работники Беловской ЦРБ, — написал Хинштейн.

Пострадавшие получили серьезные ранения: у 54-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки и спины. У второго 52-летнего пострадавшего зафиксированы слепые осколочные ранения головы и правой кисти.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что один человек погиб, пять пострадали при атаках ВСУ на регион за сутки. Жертвой стал 55-летний мотоциклист. Зафиксировано девять фактов целенаправленных ударов украинских военных по населенным пунктам области.

В Минобороны прежде сообщали, что за неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над Россией. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.