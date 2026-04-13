Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 06:43

Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ за неделю

ПВО ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За последнюю неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над территорией России, передает РИА Новости со ссылкой на данные отчетов Минобороны РФ. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.

Самыми интенсивными днями стали 6 и 9 апреля — тогда было сбито 693 и 339 аппаратов соответственно. Для сравнения, неделей ранее, в период с 30 марта по 5 апреля, российская ПВО нейтрализовала не менее 1904 беспилотников.

В субботу в 16:00 мск начал действовать режим пасхального перемирия, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Он продолжался до конца 12 апреля, а украинская сторона заявляла о готовности его соблюдать.

Вместе с тем в воскресенье Минобороны РФ информировало, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля. Как отметили в ведомстве, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Ранее глава Горловки Иван Приходько объявил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.

Регионы
Россия
БПЛА
ВСУ
атаки
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.