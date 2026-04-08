«Его не видит РЭБ»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ

ВСУ начали атаковать донецкую Горловку с помощью новых дронов с ИИ — их называют «Марсианин», сообщил глава города Иван Приходько во время отчета губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о работе в 2025 году перед депутатами. По его словам, которые приводит РИА Новости, за последние сутки обстановка резко ухудшилась.

Враг начал применять новые дроны под названием «Марсианин», которые, к сожалению, имеют крейсерскую скорость до 300 км в час, летят уже не по оператору по наводке, а управляет им искусственный интеллект, — отметил он.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» ликвидировали 32 украинских беспилотника над регионом в период с 07:00 мск 6 апреля до 07:00 мск 7 апреля. По его информации, средствами РЭБ подавлено восемь FPV-дронов в Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 217 украинских беспилотников и три управляемые авиационные бомбы. Кроме того, уничтожены четыре единицы бронетехники, включая американский бронетранспортер М113, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.