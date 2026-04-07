ПВО сбила 217 беспилотников и три авиабомбы ВСУ за сутки

Система противовоздушной обороны уничтожила 217 беспилотников ВСУ и три управляемые авиабомбы за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны России. Также ликвидированы четыре единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 машин и три артиллерийских орудия.

С начала специальной военной операции уничтожен 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотников и 653 зенитных ракетных комплекса ВСУ. Также ликвидированы 28 736 танков и бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 320 орудий полевой артиллерии и 58 815 единиц специальной автомобильной техники противника.

Ранее российские войска за сутки нанесли удары по украинским предприятиям и районам размещения ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что поражены объекты, где производят системы управления и комплектующие для крылатых ракет, а также атакованы 153 района размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, российские военные атаковали позиции бригады охраны Генштаба ВСУ в ДНР. Удары наносились по местам размещения личного состава и военной техники. Цели были успешно поражены в рамках выполнения задач специальной военной операции.