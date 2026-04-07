Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:10

ПВО сбила 217 беспилотников и три авиабомбы ВСУ за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Система противовоздушной обороны уничтожила 217 беспилотников ВСУ и три управляемые авиабомбы за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны России. Также ликвидированы четыре единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 машин и три артиллерийских орудия.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

С начала специальной военной операции уничтожен 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотников и 653 зенитных ракетных комплекса ВСУ. Также ликвидированы 28 736 танков и бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 320 орудий полевой артиллерии и 58 815 единиц специальной автомобильной техники противника.

Ранее российские войска за сутки нанесли удары по украинским предприятиям и районам размещения ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что поражены объекты, где производят системы управления и комплектующие для крылатых ракет, а также атакованы 153 района размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, российские военные атаковали позиции бригады охраны Генштаба ВСУ в ДНР. Удары наносились по местам размещения личного состава и военной техники. Цели были успешно поражены в рамках выполнения задач специальной военной операции.

Россия
Минобороны РФ
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.