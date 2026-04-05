05 апреля 2026 в 12:47

Российские военные атаковали бригаду охраны Генштаба ВСУ

МО России заявило об ударе по позициям бригады охраны украинского Генштаба

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские вооруженные силы нанесли удар по местам дислокации живой силы и военной техники бригады охраны Генштаба ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили успешное поражение целей в ходе выполнения задач специальной военной операции.

За минувшие сутки российские военные также поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты топливно-энергетического комплекса Украины, задействуемые в интересах ВСУ. По данным министерства, удары по противнику наносили ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация и БПЛА. Цели достигнуты в 148 районах.

До этого операторы российских войск беспилотных систем группировки «Север» выявили и уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении. Командир роты уточнил, что бойцы сорвали попытку противника заминировать участок местности. В МО РФ не комментировали данную информацию.

Перед этим боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями их атак стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

