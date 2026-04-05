ВС России нанесли сокрушительный удар по аэродромам Украины

Российская армия за минувшие сутки поразила инфраструктуру военных аэродромов и объекты топливно-энергетического комплекса Украины, действующие в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ в мессенджере MAX. По данным ведомства, задачи осуществлялись ракетными войсками и артиллерией с помощью оперативно-тактической авиации и ударных БПЛА.

Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, объектам топливно-энергетического комплекса, — сказано в сообщении.

Также российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Цели были поражены в 148 районах.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла массированный ночной удар по объектам ВПК Украины. Атака осуществлялась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотников.

До этого операторы российских войск беспилотных систем группировки «Север» выявили и уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении. Командир роты с позывным Коготь уточнил, что военные сорвали попытку противника заминировать участок местности. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.