Российские войска за сутки поразили украинские предприятия, выпускающие системы управления и компоненты для крылатых ракет, а также нанесли удары по 153 районам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что целями также стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии.

Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские войска могут усилить удары по одесскому порту в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на шахту «Белореченская» в ЛНР. По словам аналитика, такой шаг позволит перекрыть каналы поставок вооружений Киеву от его западных союзников.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России совершают фланговое продвижение к Константиновке в районах Илиновки и Новодмитровки. По его словам, Украинские формирования пытаются закрепиться в промышленной зоне города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.